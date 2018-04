Celebran en Cuba día del juego limpio

Con muchos logros que exhibir, el deporte cubano celebra hoy el Día del Juego Limpio, cinco años después de que en el primer Simposio Educativo Antidopaje Latinoamericano se acordara celebrar la importante fecha.

La voluntad política de combatir ese flagelo ha sido soporte del enfrentamiento en la Isla, que desde el año 2001 cuenta con un laboratorio acreditado y apoyado por el Instituto de Medicina del Deporte.

Según Yamil Gutiérrez, subdirector del centro, no basta para una efectiva lucha el incremento del rigor de las sanciones a los infractores, si no se implementan programas educativos que vayan más allá del alto rendimiento.

Previo a la celebración, trascendió que los atletas cubanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla llegarán a la justa con al menos tres exámenes realizados, una garantía para asumir el compromiso con nuestro pueblo.

(Por Raiko Martín)

