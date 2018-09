Casi 300 cubanos clasificados para Juegos Panamericanos de Lima

Cuba aspira a participar en los próximos Juegos Panamericanos de Lima con una delegación cercana a los 400 atletas, y de ellos 283 ya tienen asegurado su boleto.

La cifra de clasificados fue anunciada en un encuentro con la prensa por el director de alto rendimiento del INDER, José Antonio Miranda, quien confirmó que mejorar el total de medallas, y el cuarto lugar conseguido hace 4 años en Toronto, sería el propósito de la comitiva.

El directivo aseguró que los atletas cubanos enfrentarán un contexto diferente que exigirá una alta eficiencia para cumplir los objetivos, y añadió que todavía quedan meses de trabajo para poder brindar un pronóstico más certero.

La cita de Lima, fijada entre finales de julio y principios de agosto del próximo año, convocará a 39 deportes y 416 pruebas.

