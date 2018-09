Carrera maratón en saludo al aniversario cederista

El próximo 22 de septiembre, justo a las 10:00 ante meridiano, Radio Reloj anunciará la arrancada de la carrera maratón en homenaje al aniversario 58 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La carrera tendrá características especiales, pues las premiaciones serán de acuerdo a las diferentes categorías de inscripción que abarcan desde el más joven hasta el de más edad, y no solo por el orden de llegada, como ocurre habitualmente.

La congregación para la MARATÓN por el Aniversario 58 será en el Museo de la Revolución, sitio donde el Comandante en Jefe Fidel Castro fundó los CDR en 1960.

Durante todo el sábado 22 se realizarán también festivales recreativos, donde los cederistas compartirán con glorias deportivas.

