Capitalinas y villaclareños ganan en Liga de Baloncesto

La Habana, Cuba. – La selección de Capitalinas evitó caer por barrida en la final de la Liga Superior de Baloncesto para mujeres, al vencer este martes 74 puntos por 60 al plantel de Guantánamo.

Por las habaneras guiaron el ataque María Isabel Pérez con 20 puntos y Dairis Tornel con 16; hoy se jugará el cuarto desafío en la Ciudad Deportiva de la capital cubana, las orientales buscarán alzar el trofeo, las locales igualar a dos éxitos la final.

Los villaclareños tomaron la delantera en la disputa del cetro en la Liga Superior Masculina de Baloncesto; los del centro del país elevaron su eficiencia para dominar 92 por 64 a los artemiseños.

Con 20 unidades a su aval Neslier Raúl Abreu comandó el espectáculo de los Lobos frente a su público en Santa Clara; de ganar hoy los anaranjados conservarían el cetro logrado el pasado año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.