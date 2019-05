Capitalinas, nuevas campeonas del Baloncesto

La selección de Capitalinas ganó este viernes el título en la Liga Superior Femenina de Baloncesto, al dominar el quinto juego de la final sobre el plantel de Guantánamo 79 puntos por 70.

Una remontada histórica lograron las nuevas monarcas, favoritas, pero que cedieron como visitantes en los dos primeros juegos; en el choque de sentencia destacaron Dairis Tornel con 24 unidades y Suchitel Ávila con 16.

En la primera mitad se jugó con mucha paridad, las orientales lograban ventaja mínima de 41 por 40, pero en el tercer cuarto las habaneras lograron ventaja decisiva de 9 unidades, la cual resguardaron hasta el silbatazo final.

Las Capitalinas llegan por primera vez a lo más alto del podio del baloncesto nacional como relevo de las espirituanas, y las guantanameras mejoraron su tercer lugar de la pasada edición.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.