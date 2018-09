Canotaje cubano conquista boletos para Juegos Panamericanos

Cuba conquistó una medalla de oro, otra de plata y 4 boletos para los Juegos Panamericanos de Lima, en la primera jornada del campeonato continental de canotaje, en Canadá.

Según el sitio web del torneo, la presea de oro fue para Serguei Torres y Fernando Dayán Jorge mientras que la plata la consiguieron las también canoístas Maidy Yanes y Nidia Naranjo, pero a 500 metros.

Con esos resultados, esas 2 tripulaciones lograron plazas para la cita peruana, al igual que el kayac de 4 plazas, masculino y femenino, a 500 metros, ocupantes de los 500 lugares.

La dupla de Torres y Jorge consiguió el título, seguida por las de Brasil y Canadá, ambas ocupantes del II y III puestos, mientras en el II lugar de las mujeres de la canoa sobresale que solo fueron superadas por Canadá.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.