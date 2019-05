Campeonato Panamericano en la mira de esgrimistas cubanos

La esgrima cubana tiene en la mira y entre sus retos inmediatos el Campeonato Panamericano de ese deporte que acogerá Toronto, Canadá, del 26 de junio al 3 de julio del actual año.

En esa cita continental Cuba estará representada en las tres armas de esa disciplina, espada, sable y florete, en lo que será una oportunidad ideal de fogueo con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima, a celebrarse en agosto.

Sobre la lid en tierras canadienses, Jaine Hernández, jefe de entrenadores del equipo masculino de espada, declaró que en esa competencia la meta es alcanzar una presea individual y otra por equipos.

Precisamente este fin de semana 3 espadachines de la isla asistieron a la Copa del Mundo con sede en París, Francia, donde en la justa por colectivos ocuparon el lugar 30 y la única victoria de los representantes de la nación caribeña ocurrió sobre los exponentes de Argelia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.