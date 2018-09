Campeón olímpico cubano, fuera de Serie Mundial de Boxeo

El campeón olímpico y mundial Arlen López no ha sido convocado para disputar, con los Domadores de Cuba, la final de la VIII Serie Mundial de Boxeo contra Astana Arlans de Kazajstán, a finales del mes en curso en China.

Rolando Acebal, jefe de entrenadores de la franquicia cubana, ofreció esta información en el programa televisivo Pulso Deportivo, y destacó que Arlen se mantendrá entrenando en la Escuela Nacional Olbein Quesada, en la localidad capitalina del Wajay.

Luego de su derrota en la final de los pasados Juegos Centrocaribeños de Barranquilla, el grupo de entrenadores decidió que Arlen no competirá más internacionalmente hasta que no mejore sus rendimientos.

A tales efectos, tendrá un ciclo de preparación rigurosa, pues tiene muchas potencialidades, aseveró el jefe del colectivo técnico de los Domadores.

