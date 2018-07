Camagüey lista para juegos deportivos escolares

Los boxeadores, clavadistas y gimnastas se encuentran entre los atletas con los que Camagüey aspira a superar el quinto puesto obtenido en la edición anterior de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.

Pablo Rubio, jefe de Alto Rendimiento en la Dirección Provincial de Deportes, aseguró que el atletismo, el tenis de mesa y la natación artística constituyen disciplinas importantes para obtener el propósito de la delegación camagüeyana en las competencias.

La lid de atletismo, categoría escolar, para discapacitados, se desarrollará desde este martes en el estadio Fortún, mientras los atletas convencionales rivalizarán a partir del día 9 en esa instalación deportiva.

El jefe de Organización y Programación Deportiva en Camagüey, Edilberto Fuentes, informó que el estadio Cándido González será sede del juvenil de béisbol, mientras el Palacio de los Deportes Rafael Fortún será escenario del Kárate DO.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.