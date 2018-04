Buscan Mongolia y Cuba fortalecer cooperación deportiva

Por medio de intercambios de experiencias en materia de cultura física, relaciones deportivas y capacitación de atletas, Mongolia y Cuba buscan fortalecer la cooperación en el deporte.

Así se conoció durante un encuentro entre la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Deportes mongola, Tsedenbal Tsogzolmaa; y una delegación cubana, encabezada por el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Antonio Becali.

La ministra mongola expresó su gratitud al gobierno cubano por toda la contribución para formar especialistas de esa nación en la cultura física y el deporte, mientras que Becali destacó la expansión de la cooperación bilateral en ese sector.

Tsogzolma agregó que Mongolia está dispuesta a intercambiar atletas, entrenadores, realizar entrenamientos conjuntos, capacitar a especialistas en medicina deportiva e intercambiar experiencias.

