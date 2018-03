Con buenos resultados natación cubana

Con los propósitos competitivos previstos, concluyó para la natación cubana la Copa Marcelo Salado, que tuvo como sede el capitalino Complejo de Piscinas Baraguá.

En la categoría 13-14 años ganó Daniel García entre los hombres y entre las damas se impuso Isabel Rodríguez, en tanto Rodolfo Falcón se agenció la corona en el certámen de 15 y más años, y Elisbet Gámez reinó entre las mujeres.

Al respecto, la comisionada nacional de la disciplina, Imaday Núñez, valoró que la lid quedó muy bien organizada, y ha tenido buena aceptación por parte del público y de los atletas.

La última fecha se reservó para el concurso de aguas abiertas en la Marina Hemingway, especialidad en la que Cuba tiene aseguradas cinco plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y espera por los clasificados en la piscina, que serán formalizados el 20 de junio con el cierre de inscripción.

