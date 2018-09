Bronce para Cuba en Campeonato Latinoamericano de Paracaidismo

Cuba se alzó con la medalla de bronce en el XI Campeonato Latinoamericano de Paracaidismo de Precisión de Aterrizaje, celebrado recientemente en el estado de Sao Paulo, Brasil.

La escuadra antillana quedó por detrás de brasileños y argentinos, dueños del I y II escaño; el quinteto estuvo compuesto por Yosvel Sánchez Arronte y Michel Pérez; Luis Araujo; el Raúl Borges y Oscar Arteaga.

Con la presencia de 7 países del área, acudieron a la cita más de 50 atletas; en tanto la delegación caribeña también la integraron el entrenador Guillermo Casanova y la jueza Nery García.

Eutimio Pérez, presidente de la Federación Cubana de Paracaidismo, señaló que se trató de un certamen bastante atípico debido a la presencia de muchos árboles y turbulencias, los cuales incidieron en la estabilidad de los saltos y el aterrizaje.

