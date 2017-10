¿Brindis o resistencia?

Constancia en el juego y fortaleza competitiva, serán hoy nuevamente argumentos en los que se escudarán los involucrados en la batalla de los comodines, que completarán los clasificados a la segunda fase de la Serie Beisbolera.

Granma, que a base de metralla y otros ingredientes levanta triunfos, tratará de acuñar desde las dos pasado meridiano el pasaporte frente a Villa Clara en el Mártires de Barbados, luego de hacerlos prisioneros en el Augusto César Sandino 5 por 3.

Lo propio intentará Ciego de Ávila, quien recordó frente a Artemisa en el José Ramón Cepero, que los estados de ánimo y la contundencia son importantes en los duelos decisivos, y los maltrató 8 por 2; hoy a partir de las 7 y 15 de la noche, buscarán la estocada final en el 26 de julio.

Antes habían asegurado su pase a la segunda ronda de la Pelota, Industriales, Las Tunas, Matanzas y Pinar del Río.

