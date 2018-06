Brasil salva otra decepción en el Mundial

Con 2 goles en tiempo añadido frente a Costa Rica, la selección brasileña firmó su primer triunfo en el grupo E del Mundial de fútbol y evitó otra sorpresa en el torneo que se disputa en varias ciudades rusas.

Los favoritos sudamericanos dominaron el partido y crearon las mejores ocasiones para anotar, pero unas veces los palos y otras la magistral faena del arquero Keylor Navas, abortaron las escaramuzas.

Los ticos defendieron muy bien el resultado que extendía sus opciones, hasta que con el tiempo cumplido Coutinho abrió la cuenta rematando un balón suelto en el área y 2 minutos después Neymar puso cifras definitivas al pizarrón que marcó el adiós de los centroamericanos.

Brasil se colocó al frente de la llave a la espera del resultado del duelo entre Suiza y Serbia, que junto al trascendental pulso de Nigeria con Islandia en el apartado D completa el programa de la jornada.

