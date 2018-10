Boxeo cubano no estará en Juegos de la Juventud

La Federación Cubana de Boxeo informó que definitivamente no tendrá presencia en el torneo de los III Juegos Olímpicos de la Juventud, pactados desde el sábado en Buenos Aires, Argentina.

«Contrario a lo comunicado antes, la Asociación Internacional de Boxeo (Aiba) nos informó que no dispondremos de competidor alguno», dijo el máximo directivo de ese deporte en la Isla, Alberto Puig de La Barca.

