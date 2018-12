Boxeo cubano entre lo mejor de este año

Como sucede año tras año y por la cantidad de sonrisas que tributaron a sus seguidores y pueblo en general, el boxeo resultó el deporte de mayor preponderancia en el contexto cubano en el presente año.

Rolando Acebal, entrenador de Los Domadores, expresó que estos tomaron revancha en la VIII Serie Mundial de Boxeo y se impusieron 7 a 3 en la gran final a la franquicia kazaja Lobos de Astaná, en el que se mantuvo invicto el monarca del orbe Andy Cruz.

Con su excelente derroche técnico, que lo convierte en un púgil casi intocable para sus rivales, Andy no conoció la derrota en todo el año y fue elegido Mejor Deportista Masculino cubano de 2018, en tanto los Domadores se alzaron con la nominación de Mejor Equipo del Año.

En el Playa Girón también destacó el peso pluma Osvel Caballero, el cual le tributó a la joven provincia de Mayabeque su primer título en torneos nacionales de boxeo.

