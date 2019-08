Boxeadores cubanos se enfocan en Mundial de Rusia

La Habana, Cuba. – Tras sus triunfos en los Panamericanos de Lima 2019, Julio César La Cruz y Dainier Peró, miembros de la escuadra cubana de boxeo, enfilan metas futuras hacia el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Tokio 2020 es la meta en lo individual para Peró, quien se convirtió en el campeón más joven de la tropa antillana en Perú.

Para el cuatro veces titular del orbe, La Cruz, el Campeonato Mundial de Boxeo en Rusia se convertirá en una parada de fogueo, un trampolín para Tokio 2020.

La XX versión del Campeonato Mundial de Boxeo transcurrirá en la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia, y Cuba contará con pugilistas que ya han ganado esos certámenes, como La Cruz, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Andy Cruz y Erislandy Savón.

