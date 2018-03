Boxeadores cubanos en busca de más medallas

Tijuana, México.- La selección cubana de boxeo, que interviene en el torneo clasificatorio centroamericano de Tijuana, México, busca asegurar otras cinco medallas de plata.

En ese evento, los cubanos consiguieron ocho boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, para el cual perdieron las inscripciones en las divisiones de 49 y 52 kilogramos.

Para hoy, los alumnos del adiestrador Rolando Acebal que tienen cita serán los campeones olímpicos Robeisy Ramírez, el welter Roniel Iglesias, el semicompleto Julio César La Cruz, Lázaro Álvarez y el supercompleto José Ángel Larduet.

En la cita centrocaribeña de Veracruz 2014, el equipo cubano de boxeo consiguió el primer lugar por naciones, al firmar 9 de los 10 títulos disputados, solo quedó en medalla de plata el minimosca matancero Santiago Amador.

