Boleto a Panamericano de Lima para cubanas de espada

La Habana, Cuba.- El equipo femenino cubano de espada alcanzó la medalla de bronce en el torneo continental de esgrima que acoge La Habana, y de paso garantizó su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Lideradas por Yamilka Rodríguez, medallista de bronce en la prueba individual de ese certamen, el elenco de Cuba superó por el tercer lugar a Brasil, en un duelo por momentos bastante parejo y en el que las cubanas sacaron el extra en la recta final.

Ceily Mendoza, Yania Gavilán y Diamelis González, completaron la cuarteta de la Isla en un evento que otorga siete cupos por colectivos a la justa multideportiva del próximo año en Perú.

También este martes, los varones del florete se ubicaron en la novena posición y quedaron sin opciones de clasificar a Lima 2019, en una prueba ganada por Estados Unidos que superó a los brasileños en la discusión de la corona.

