Béisbol femenino de Ciego de Ávila por retener la corona

El equipo femenino de béisbol de Ciego de Ávila perfila sus entrenamientos con vistas a la semifinal y final del torneo nacional de primera categoría, con sede en la ciudad de Manzanillo, Granma, este mes de septiembre para retener el título.

Ignacio Batista, director del conjunto avileño, actual campeón nacional, precisó que las 18 peloteras están listas para enfrentar esta etapa, la cual se espera sea más difícil por la calidad de las participantes rivales.

Aunque todavía faltan las dos selecciones que irán por el occidente cubano, las integrantes de Granma y Santiago de Cuba, por el oriente, y las de Camagüey, por el centro, muestran un alto nivel competitivo , explicó Batista Sarmiento.

Resaltó que la base del equipo es la misma de la edición anterior, con un envidiable cuerpo de lanzadoras y un comportamiento aceptable en las áreas defensiva y ofensiva.

