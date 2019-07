Béisbol cubano con gran reto en Lima

La Habana, Cuba. – Ya se conoce la selección cubana de béisbol que participará en los Juegos Panamericanos de Lima, entre ellos 8 peloteros contratados en ligas foráneas.

La mayoría del equipo ha participado en los más recientes topes internacionales, y se unirán la próxima semana a los entrenamientos los lanzadores Liván Moinelo y Raidel Martínez, provenientes de Japón, así como Vladimir García y Yoanny Yera, fichados en Canadá.

Reforzará la cuestionada tanda ofensiva el nuevo fenómeno del béisbol nipón, Yurisbel Gracial, junto a Stayler Hernández y Yordan Manduley, activos en la Liga Can-Am, además de Roel Santos, de muy buena actuación en la vigente temporada mexicana.

El equipo tiene otra vez el reto de responder a un favoritismo histórico, pero en alerta tras los últimos resultados; en la primera ronda de los Panamericanos los rivales serán argentinos, colombianos y los actuales monarcas canadienses.

