El béisbol cubano activa su calendario nacional

La Habana, Cuba. – Este jueves el béisbol regresa como protagonista al paisaje deportivo en Cuba, con la Serie Especial de Preparación ante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pactados del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla, Colombia.

Santiago de Cuba recibirá el juego inicial, aunque los equipos participantes se alojan en las ciudades de Guantánamo y Bayamo, por beneficios para los atletas, según explicó el comisionado nacional Yovani Aragón.

El directivo comunicó que tal estrategia se mantendrá en el tránsito por las otras regiones del paí­s, polémica decisión que llevará a mayor gasto de recursos y al agotamiento de los peloteros, muchos de ellos sin descanso en el último año.

También se informó que en esta serie de juegos no participará el estelar veterano Danel Castro por decisión personal, así­ como Yunior Paumier y Alexander Malleta ante problemas familiares.

