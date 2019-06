Balonmano cubano de cara a los Juegos Panamericanos de Lima

La Habana, Cuba. – La victoria cubana en el premundial femenino de balonmano, finalizado este domingo, nos motiva a dedicarle hoy el análisis rumbo a los Juegos Panamericanos.

En la fase de grupos las mujeres competirán ante las favoritas brasileñas, las canadienses y las puertorriqueñas, estas dos últimas, rivales a las que ya dominaron; ahora sus probabilidades de lograr el bronce aumentaron, sobretodo porque la disputa debe ser contra las dominicanas, otras a las que vencieron recientemente.

Ese es el pronóstico más optimista, algo mejor sería una sorpresa; también el bronce se proyecta como buena conquista para los hombres; llegar a semifinales resultaría muy bueno pues en la ronda de grupos chocarán con dos elencos mundialistas, Argentina y Chile, además de Estados Unidos.

De incluirse entre los cuatro mejores es muy probable el bronce para los cubanos, sólo los brasileños tienen más nivel en el otro grupo.

