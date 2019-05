Badmintonista cubano se alza con oro y plata

Osleni Guerrero rindió a su rival más incómodo, Kevin Cordon, de Guatemala, para conquistar el oro en single, y junto a Leodannis Martínez plata en doble masculino, en el XXIII Panamericano Individual de Bádminton, que concluyó en Aguascalientes, México.

El capitalino lo doblegó en 37 minutos en juego que se tornó bien cerrado en el segundo parcial, pero logró anotarse su quinto triunfo en single ante 11 del zurdo.

