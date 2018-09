Avileños visitarán a espirituanos en serie beisbolera

El líder Ciego de Ávila iniciará una gira de tres subseries fuera de su estadio José Ramón Cepero, cuando le haga la visita a Sancti Spíritus, en el inicio de los séptimos cotejos bilaterales de la Serie Nacional de Béisbol.

Los Tigres del avezado mentor Roger Machado lideran con balance de 13 victorias y cinco derrotas, y se separan a juego y medio de Industriales, su más cercano perseguidor.

Mientras, los Gallos espirituanos acaban de ser barridos por el subcampeón nacional Las Tunas, y han cedido espacio en la tabla de posiciones de la serie beisbolera.

Además, los avileños lideran el apartado de jonrones, seguidos por Artemisa y Mayabeque; en el orden individual, hay triple empate entre Yusniel Ibáñez, Lázaro Hernández y Yosvani Alarcón, todos con seis vuelacercas.

