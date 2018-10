Avileños preparados para Juego de las Estrellas

El estadio José Ramón Cepero, de la ciudad de Ciego de Ávila, recibe acciones de mantenimiento para lucir con sus mejores galas durante el Juego de las Estrellas del béisbol cubano, correspondiente a la temporada número 58.

Mayulis Álvarez Álvarez, especialista del departamento de Relaciones y Propaganda de la dirección provincial de Deportes, precisó que trabajadores del parque beisbolero y de otros organismos retocan la pintura de los viales internos, los colchones y la pizarra electrónica.

Explicó que también revisan las torres del alumbrado, el gimnasio y la jaula de bateo, estos dos últimos locales modernizados en la anterior serie, lo cual contribuye al mejoramiento de las condiciones de entrenamiento de los equipos.

Álvarez Álvarez informó, además, que a los participantes les darán una cena de bienvenida y ofrecerán un recorrido por el lugar histórico la Trocha de Júcaro a Morón.

