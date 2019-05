Autoridades deportivas de Perú y Cuba dialogan sobre cooperación

Las máximas autoridades deportivas de Perú y Cuba dialogaron sobre el interés común de actualizar un convenio de colaboración bilateral e intercambiaron ideas sobre los términos de la misma.

En una reunión entre el presidente del Instituto del Deporte de Cuba (INDER), Osvaldo Vento Montiller, y su homólogo peruano, Sebastián Suiza, ambos quedaron en actualizar el acuerdo en los Juegos Panamericanos, a realizarse en Perú el próximo 26 de julio.

El directivo cubano mencionó la posibilidad de trabajar en la preparación de profesores deportivos bajo la concepción del deporte para todos, aprovechando la importante infraestructura deportiva construida para los Panamericanos.

También mencionaron áreas de potencial cooperación en materia de medicina deportiva, desarrollar ciclos de entrenamiento de deportistas de un país en el otro y dictar cursos de capacitación en diversos rubros deportivo.

