Atletismo cubano brilla en Europa

La Habana, Cuba. – La victoria del saltador de longitud Juan Miguel Echevarría y el notable disparo de la discóbola Denia Caballero para afincarse como líder del ránkig mundial, marcaron este jueves una exitosa jornada para el atletismo cubano.

Juan Miguel marcó 8.32 metros y dominó cómodamente el mitin Golden Spike de la ciudad checa de Ostrava, mientras Denia se imponía en el certamen Iberoamericano con sede en la española de Huelva, con impresionante registro de 69.20 metros.

Esta vez su compañera Yaimé Pérez le escoltó con 67.27 metros, mientras que también salían airosos el saltador de longitud Maikel Masó y Zurián Hechevarría en los 400 metros con vallas.

Además, Roxana Gómez venció en la vuelta al óvalo y la triplista Liadagmis Povea fue segunda, solo superada por la estelar venezolana Yulimar Rojas.

