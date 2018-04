Atletas cubanos participarán en Maratón de París

La Habana, Cuba. – Los ganadores del Marabana 2017, Henry Jaen y Yudileyvis Castillo, competirán este domingo en el Maratón de Paris, uno de los más prestigiosos del calendario mundial.

Carlos Gattorno Correa, director general del proyecto Marabana-Marcuba, destacó que la presencia de los campeones de la Isla forma parte de la colaboración con la línea áerea Air France, quien cubre todos los gastos de la delegación cubana.

Agregó que como parte de la referida cooperación también en la página Web Airfrance Runing, se desarrollan interesantes acciones promocionales de Marabana 2018, que se celebra en noviembre próximo.

Este evento el de mayor participación en nuestro país estará desdicado al Día de la Cultura Física y el Deporte, y al aniversario 499 de la Fundación de la Villa de San Cristobal de La Habana, acotó el director de Marabana 2018.

