Atlantic Union II arriba a La Habana para regata de la Concha

El velero estadounidense Atlantic Union II se convirtió en la primera embarcación en tocar puerto en La Habana, para participar en la regata Copa República de la Concha.

Este evento náutico Copa República de la Concha forma parte de las actividades del Programa Por La Habana, el más grande saludo desde el mar, que celebrará este sábado el club Hemingway, con motivo del 500 Aniversario de la fundación de la capital cubana, afirma el comunicado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.