Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila: colíderes de Serie Nacional de Béisbol

Aunque la selección de Villa Clara continúa como líder del campeonato cubano de béisbol, por promedio de ganados y perdidos, Artemisa y Ciego de Ávila están igualados con los anaranjados del centro, sin diferencia en ganados y perdidos.

El equipo artemiseño igualó en la cima, tras derrotar a Las Tunas; ello se combinó con el revés de Villa Clara ante Industriales, en el Estadio Latinoamericano; así como el descalabro de Ciego de Ávila ante Matanzas.

Otro conjunto que anda muy bien es Santiago de Cuba, vencedor frente a un maltrecho Camagüey; Holguín no pudo imponerse a los Indios del Guaso, en duelo ganado por los guantanameros en 10 entradas; mientras el campeón nacional Granma cedió ante Pinar.

En los restantes desafíos, Mayabeque derrotó a la Isla, mientras que Sancti Spíritus derrotó a Cienfuegos 5 a 3.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.