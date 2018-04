Artemisa y Holguín logran coronas en torneo de judo

El Campeonato Nacional de Judo se reactivó con el inicio del torneo masculino este domingo, jornada en la cual se disputaron par de cetros en los tatamis de la Sala Ramón Fonst, en La Habana.

En los 55 kilogramos el artemiseño Raico Espinosa, de 15 años, dominó al capitalino Harold Torres; lograron bronce Jorge Escobar, de Sancti Spí­ritus, y Patricio Batista de Holguí­n.

El holguinero Roberto Almenares obtuvo la otra corona de la jornada tras vencer por ippón al anfitrión Yandry Torres en los 60 kilos, este último representante de esa división en los últimos eventos internacionales, y ocuparon las terceras plazas los también habaneros Jimmy Bravo y Daniel Rodrí­guez.

Hoy habrá combates en otras dos categorí­as, a las que llegan como favoritos Magdiel Estrada y Jorge Martí­nez, en la justa de Judo para hombres que concluye el miércoles.

