Arriban pesistas a Holguín para Torneo Internacional

Holguín, Cuba.- Atletas de varias naciones latinoamericanas arriban a Holguín para el XXXVII Torneo Internacional de Pesas Manuel Suárez, al celebrarse en el Ateneo Fernando de Dios Buñuel.

Competidores de Guatemala, Honduras, Perú, Puerto Rico y Dominicana, así como de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, en ambos sexos, anunciaron su inscripción en el certamen junto a las nóminas cubanas que probarán fuerzas del miércoles al domingo.

Por los nacionales compiten los locales Juan Columbié y Víctor Quiñones en las divisiones más pesadas, en tanto se inscriben también las noveles promesas Seneidis Laffita y Yoel Rodríguez en la lid simultánea de sub diecisiete.

Este martes se efectuó el congresillo técnico y la clínica de arbitraje del Torneo de Pesas Manuel Suárez, en tanto el sábado se prevé una jornada científica en la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Holguín.

