Arranca curso escolar del deporte santiaguero

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en la provincia de Santiago de Cuba, animó a los niños y adolescentes atletas a confiar siempre en la victoria, durante el inicio del curso en la Escuela de Iniciación Deportiva Orestes Acosta.

Expósito recorrió la academia acompañado por Beatriz Johnson, vicepresidenta del Consejo de Estado y Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Vladimir Castañeda, director de la escuela, destacó la importancia de la ciencia y la tecnología, los valores patrióticos y la educación y apoyo de la familia en la formación de los campeones en el acto de inicio del período lectivo.

En la edición 54 de los Juegos Escolares Nacionales de alto rendimiento, finalizada en julio último, Santiago de Cuba mantuvo el tradicional segundo lugar, solo superada por La Habana.

