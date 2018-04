Arranca campeonato nacional de judo femenino en La Habana

El campeonato nacional femenino de judo comienza este lunes en la sala polivalente Ramón Fonst, del municipio capitalino de Plaza, donde la provincia de La Habana tratará de retener los primeros lugares en los torneos individual y por equipos.

En medio la lucha por formar la selección que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, las integrantes del equipo nacional, en representación de sus territorios, buscarán convencer al colectivo técnico para hacer el grado.

Varias pudieran ser las finales con revanchas, aunque en en el match de retadores en enero hubo ausencias que deben alcanzar protagonismo hoy, mañana y este miércoles, útlima jornada del certamen.

Entre las que no participaron están Idalis Ortiz, multimedallista olímpica y mundial, Dayaris Mestre, oro y plata en Toronto 2015, y Melissa Hurtado, bronce en el mundial juvenil de Zagreb el pasado año.

