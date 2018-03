Arqueros cubanos en Grand Prix de México

Encabezados por los campeones nacionales Hugo Franco y Elizabeth Rodríguez se encuentran, en Cancún, los equipos cubanos de tiro con arco que tomarán su participación en el Grand Prix de México, como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

A Hugo lo acompañan el experimentado Juan Carlos Stevens y Adrián Puentes, mientras que junto a Elizabeth hicieron el viaje Maydenia Sarduy y Karla Fals, todos con grandes posibilidades de competir en la especialidad de recurvo durante la cita multideportiva.

Los cubanos competirán en las lides de equipos, individual y mixtos, modalidad esta última en la que los técnicos auguran buenos resultados, pese a la fuerte rivalidad que encontrarán en Barranquilla.

El certamen mexicano comienza el miércoles con la doble vuelta a 70 metros, en la que deben inscribirse casi 300 competidores de 13 países.

(Por Raiko Martín)

