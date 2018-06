Ariel Pestano se recupera de forma favorable

Santa Clra, Cuba. – Uno de los receptores más completos que ha pasado por las series nacionales en Cuba, Ariel Pestano, se recupera de una leptospirosis en la sala de terapia intensiva del hospital Arnaldo Milián Castro, de la central ciudad de Santa Clara.

En entrevista para Granma, dijo sentirse muy bien y que si no ha salido de alta es por algo de fiebre asociada a un catéter, pero confía en que muy pronto estará junto a sus familiares y amigos.

Agradeció Ariel Pestano el cariño del pueblo, y en especial el de Gerardo y Ramón, dos de los Cinco Héroes que visitaron a su familia y transmitieron el mayor apoyo que -dijo- le dio mucha fuerza para salir adelante.

El doctor Armando Caballero López, jefe de la sala de terapia intensiva del hospital, confirmó el diagnóstico de una leptospirosis, tratada a con profesionalidad por el equipo médico que confía en que pronto Pestano esté en su casa y listo para continuar aportando al deporte cubano.

