Argentina queda eliminada en octavos

Argentina quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Rusia-2018 tras ser superada 4 a 3 por Francia, en Kazán.

Antoine Griezmann adelantó al equipo europeo y Argentina consiguió remontar gracias a los tantos de Ángel Di María y Gabriel Mercado, pero Francia reaccionó con un golazo de Benjamin Pavard y un doblete de Kylian Mbappé.

Sergio Agüero acortó la desventaja, pero sin tiempo ya para impedir que los Bleus sacaran billete a los cuartos de final, donde se enfrentarán el viernes al ganador del Uruguay-Portugal en Nizhni Nóvgorod.

Con esta derrota la gran estrella albiceleste, Lionel Messi, continúa sin añadir a su palmarés el título más codiciado, y el mediocampista Javier Mascherano expresó que espera que esta nueva frustración no provoque el fin al ciclo de Messi en el combinado nacional.

