Argentina clasifica, pero no convence

La Habana, Cuba. – La sufrida clasificación de Argentina a la segunda ronda con un triunfo de 2-1 sobre Nigeria marcó la más reciente jornada del Mundial de Fútbol con sede en Rusia y que hoy definirá el destino de los favoritos Brasil y Alemania.

La albiceleste, que dependía de ella y de que Croacia no cediera ante Islandia, se salvó cuando a 4 minutos del desastre el remate de Marcos Rojo destrozó el empate establecido por el primer gol de Messi y un polémico penal convertido por Mosse.

También igualado marchaba el duelo entre Croacia e Islandia cuando Pericic definió en el último minuto el desenlace que consolidó a los balcánicos en la cima del grupo D con puntaje perfecto.

Igual privilegio gozaron los franceses en la llave C al firmar con los daneses el primer partido sin goles, Perú se despidió con un 2-0 sobre Australia y quedó la escena lista para los pulsos Francia-Argentina y Croacia-Dinamarca en octavos de final.

Después de un tímido inicio y una salvadora victoria, Alemania saldrá hoy a certificar su avance en la cita mundialista con un triunfo sobre Corea del Sur en Kazán, a partir de las 10:00 de la mañana en Cuba.

Los germanos marchan segundosen el grupo F empatado con los suecos, que asumirán a la misma hora en Ekaterinburgo un duro duelo frente al líder México, airoso en sus dos presentaciones.

Desde las 02:00 de la tarde en Moscú, Brasil tendrá que aguantar con éxito los embates de Serbia para conservar la cima del apartado E que comparte momentáneamente con Suiza, rival de una eliminada Costa Rica que buscará despedirse con un triunfo en el duelo fijado en Nizhni Novgorod.

Solo el avance de Brasil y Alemania como punteros o como segundos de sus respectivas llaves evitaría un inesperado cruce en octavos de final y la despedida de uno de ellos en esa instancia.

