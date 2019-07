Anuncian ruta de la próxima Serie beisbolera

La Dirección Nacional de Béisbol informó este lunes el calendario oficial para la próxima edición de la Serie Nacional, la número 59, que se iniciará el 10 de agosto.

El estadio Julio Antonio Mella acogerá la inauguración oficial mediante el juego entre los campeones tuneros y los subtitulares villaclareños, para abrir la agenda de la primera fase hasta el 7 de octubre.

Del 13 al 17 se celebrarán los duelos de comodines entre los ocupantes del quinto al octavo lugar en la etapa inicial; el 18 de octubre debe realizarse la selección de refuerzos, y los dos días siguientes la jornada para las Estrellas.

La Dirección Nacional de Béisbol informa que la segunda fase será del 27 de octubre al 24 de diciembre, y el 27 se escogerán los últimos refuerzos rumbo a la postemporada que iniciará el 4 de enero, y debe finalizar antes del 23.

