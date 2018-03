Ambiciones y retos del bádminton cubano

La Habana, Cuba.- Más allá del fogueo un ambiente de alerta matizó la reciente edición del Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla de La Habana, que tras varios años de esplendor es calificado como Serie del Futuro.

Así lo expresó el comisionado nacional Alexis Ramírez, quien destacó, además, que disminuyó la participación y por tanto la calidad, aunque asistieron dos de las nuevas figuras de élite en el continente, la estadounidense Crystal Pan y el canadiense Xiaodong Sheng, monarcas de la lid con apenas 20 años.

Según Ramírez lo que más afecta es la cantidad, pues debilita la organización del evento que necesita solventarse con las finanzas en las inscripciones de los visitantes; y se estudian estrategias para rescatar calidad.

Como mínimo el Giraldilla sirvió de fogueo para nuestros badmintonistas, ante sus ambiciones de medallas en los Juegos de Barranquilla.

Para los badmintonistas cubanos el mayor objetivo del año es superar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla la actuación de Veracruz 2014, cuando se lograron una medalla de oro, una de plata y tres de bronce.

En busca de ese propósito asistiremos al Panamericano de Bádminton que se iniciará en Guatemala el 26 de abril, declaró el comisionado nacional Alexis Ramírez, quien agregó que como mínimo llevarán a dos representantes en cada sexo, pero hay opciones de terceros.

Ramírez expresó que en ese evento se estudian otras opciones como algunas lides organizadas en Perú y Colombia entre finales de mayo y principios de julio.

Ante las preguntas de Radio Reloj, el comisionado lanzó su pronóstico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para no pecar de triunfalistas pretendemos 5 medallas, entre ellas 2 doradas.

