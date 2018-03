Alazanes quieren ceñirse una tercera corona

Campeón por segunda Serie Nacional consecutiva de béisbol en la 57ª edición, el equipo Granma se propone alcanzar en la próxima justa la triple corona, anunció Carlos Martí.

Ese estratega del pasatiempo nacional fue proclamado mejor director del pasado campeonato, y con la modestia que lo caracteriza anunció que junto a sus muchachos sigue en combate como aporte a los programas de reanimación del béisbol cubano.

Por sus más recientes éxitos y experiencia, Carlos Martí, ha sido designado director del equipo Cuba que nos representará en el verano de este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia.

Entre los Alazanes, que aspiran a representar a Cuba en esa cita, figuran el Capitán del conjunto, Carlos Benítez, el primera base Guillermo Avilés, así como los jardineros Roel y Raiko Santos y el jonronero Lázaro Cedeño.

