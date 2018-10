Ajedrez cubano culmina con buenos resultados a nivel mundial

El lugar 27 de las féminas y el 6 para los hombres, fueron los saldos de Cuba en la Olimpiada Mundial de ajedrez, que, con el triunfo de China en ambos apartados, se clausuró en la ciudad georgiana de Batumi.

Las féminas cubanas finalizaron su actuación ante la fuerte Francia, preclasificada como número 6; Yerisbel Miranda y Lisandra Llaudy fueron las que más aportaron con 7 y 6, 5 puntos, desde sus funciones de suplente y cuarto tablero, respectivamente.

Por otro lado, los cubanos, con Yusnel Bacallao a la cabeza, comenzaron bien, luego de la quinta fecha el joven no logró triunfar, como tampoco se presentó bien Yuri González en el segundo tablero.

Los debutantes Omar Almeida y Yasser Quesada fueron, en opinión del entrenador Rodney Pérez, los de mejores actuaciones desde sus puestos de cuarto y suplente, por ese orden.

