Ajedrecista cubano consigue su primer triunfo

San Luis, en Estados Unidos.- Sin importar que era el conductor de las piezas negras, el cubano Lázaro Bruzón consiguió su primer triunfo en el Spring Chess Classic, que cumplió su séptima ronda, y no varió el ocupante de su vanguardia: el local Jeffery Xiong.

Bruzón escogió una defensa de los Dos Caballos para enfrentar en el Club de ajedrez de San Luis, en Estados Unidos, al indio Surya Ganguly, y le derrotó en apenas 32 jugadas, con magnífica demostración de cómo explotar las debilidades en el centro y flanco rey.

Este es el primer éxito del caribeño, llegado ahora a 3, 5 puntos, y situado cuarto por mejor desempate entre otros 4 participantes.

Solo el norteño Alexander Onischuk supera al ajedrecista cubano, entre los que exhiben su mismo acumulado, y de ahí que aparezca tercero por detrás de Xiong, dueño de cinco unidades y el también anfitrión Varuzhan Akobian, segundo con cuatro rayas.

