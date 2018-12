Actuación discreta en natación

Los 4 representantes de Cuba debutaron hoy sin sorpresas en la edición 14 del Campeonato Mundial de Natación en piscinas de curso corto que se efectuará hasta el próximo día 16 en Hangzhou, China, con más de 960 atletas de 178 países.

Elisbet Gámez, principal nadadora cubana en los últimos años, finalizó en el lugar 21 en los 200 metros libres; el oro se lo llevó la australiana Ariarne Titmus, seguida por Comerford y la holandesa Femke Heemskerk.

Gámez declaró que pese a quedar por debajo de su récord, está contenta por la experiencia, además, todos en el equipo presentan buen ánimo y permanecen enfocados en los desafíos que restan.

A partir de mañana, Gámez competirá en 100 y 400 metros libres, Vega en 400 metros combinados, Barrera en 50 y 200 metros espalda, y Andrea en 200 metros espalda.

