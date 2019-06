Acogerá Holguín Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta

Lo mejor del ciclismo cubano irrumpirá sobre carreteras holguineras entre el 14 y 16 de este mes para desarrollar el Campeonato Nacional de Ruta, con participación de la mayoría de las provincias, incluidos los miembros de la Preselección Nacional.

Para el próximo día 13 están programados la Clínica de Comisarios y el Congresillo Técnico, en dependencias del estadio Calixto García; frente al Monumento a Antonio Maceo tendrá lugar el acto inaugural del certamen, el Catorce a las 8 de la mañana.

La ruta femenina, también élite y sub 23, se realizará el sábado 15, con partidas oficial y final ubicadas frente a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos .

La ruta masculina, tendrá salida oficial frente al Insitituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Martí, por Carretera de Mayarí hasta el Consejo Popular El Manguito.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.