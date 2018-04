Acogerá Cienfuegos eventos Deportivos Nacionales Pioneriles

Cienfuegos, Cuba.- La bahía de la ciudad de Cienfuegos, acogerá desde el sábado y hasta el 20 de abril, los Juegos Nacionales Pioneriles en las disciplinas de canotaje y remo, sede tradicional con la representación de casi todas las provincias.

Además, desde el domingo y hasta el 19 de este mes, se desarrollará en pistas de la ciudad el evento de patinaje en la categoría escolar, con la asistencia de niños y adolescentes de varios territorios.

El Directivo de Deportes en Cienfuegos, Jorge Pérez Chongo, informó que desde el domingo y hasta el 21se celebrará en Cienfuegos el torneo clasificatorio occidental de polo acuático, con la partición de un centenar de atletas.

Los entrenadores aseveran que los eventos permitirán adquirir mayores habilidades técnicas y de preparación de los equipos para venideros encuentros, y mejorar los lugares en la tabla de posición.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.