Abanderan equipo de béisbol de Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – El equipo de béisbol de Villa Clara categoría sub-23, fue abanderado en el complejo escultórico Ernesto Che Guevara para la quinta edición del certamen.

Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara y Alberto López Díaz, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, encabezaron el abanderamiento en el complejo escultórico al Guerrillero Heroico.

Ariel Pestano, director del equipo de Villa Clara, manifestó que a pesar de las ausencias de importantes lanzadores como Yosbel Zulueta, Javier Mirabal y Eduardo Rodríguez, existe la confianza de que otros atletas los sustituyan con la mayor disposición.

La selección de Villa Clara sub-23 debutará frente a Mayabeque el domingo primero de abril, y después chocará frente a Matanzas el dia 6, para estrenarse, el 11 en su estadio Augusto Cesar Sandino frente a Cienfuegos.

