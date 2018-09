Abanderadas selecciones cubanas para Olimpiada Mundial de ajedrez

La tunera Yaniet Marrero recibió la bandera que defenderán las selecciones cubanas en la Olimpiada Mundial de ajedrez, prevista para la ciudad georgiana de Batumi entre el 23 próximo y el 6 de octubre.

Escoltada por las pinareñas Lisandra Ordaz y Yerisbel Miranda, Yaniet fue la encargada de acoger la enseña, en el Salón del Deporte Cubano, en nombre de todos sus compañeros de manos del vicepresidente primero del Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación, Inder, Roberto León Richards.

Cuba cerró hace 2 años en el puesto 25 con sus hombres y en el 18 de las mujeres, dos ubicaciones que buscarán mejorar ahora, aunque parece complicado para ellos que irán con una selección carente de jugadores de más de 2 mil 600 puntos Elo.

