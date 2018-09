20 victorias rumbo a la segunda fase

Los Tigres de Roger Machado le ganaron por segundo día consecutivo a Artemisa, con cerrada pizarra de 6-5, para convertirse en la primera selección que arriba a las 20 victorias en el torneo.

Artemisa lleva cuatro derrotas seguidas y se mantiene en el séptimo puesto a cuatro juegos de la punta; tendrán que reaccionar si quieren mantenerse en la pelea por pasar a la próxima etapa.

Industriales permaneció en segundo lugar, al dividir con Pinar del Río; a primera hora, Frank Luis Medina lanzó 6 entradas como relevista para llevarse el triunfo; en el segundo duelo, los azules se desquitaron, con éxito para Yandi Molina y salvamento de José Pablo Cuesta; Andrés Hernandez conectó cuadrangular.

Villa Clara continúa en el tercer sitio y acrecentó la crisis de Matanzas; Los anaranjados vencieron, con la primera victoria de Yanny Delgado y el cuarto salvamento de Javier Mirabal.

